belyaykina

Татьяна Беляйкина belyaykina

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
вёрстка многостраничной периодики, полноцветного «глянца» любой сложности

Любым другим предложениям предпочту вёрстку многостраничной периодики,

полноцветного «глянца» любой сложности по цене от 350 р/полоса

Большой опыт удаленного ведения многостраничных изданий.

Работаю в Adobe CS6 на Mac.

Опыт — 14 лет.

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