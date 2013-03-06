Татьяна Беляйкина belyaykinabelyaykina
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
вёрстка многостраничной периодики, полноцветного «глянца» любой сложности
Любым другим предложениям предпочту вёрстку многостраничной периодики,
полноцветного «глянца» любой сложности по цене от 350 р/полоса
Большой опыт удаленного ведения многостраничных изданий.
Работаю в Adobe CS6 на Mac.
Опыт — 14 лет.
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Портфолио
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