berezkina_00mail

Ольга Березкина berezkina_00mail

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер,Веб дизайнер

Портфолио : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2Y3yp1n4wJTXV1VEVveFU5dXM

Образование :Сентябрь 2013 г. -  Июнь 2017 г. Днепропетровский государственныйтеатрально – художественный колледж , факультет дизайна ,специальность «

Дизайнер – конструктор », диплом младшего специалист (дневное отделение).

Дополнительное образование :

Сентябрь 2008 г. –  май 2013 г. Художественная

школа рисования, г. Апостолово.                              

Октябрь 2015 г. – Декабрь 2015 г. Курсы Веб – дизайна академия интернет-технологий IMT 

Опыт работы :

Май 2017 г. по Июль 2017г.  работала полиграфия «Константа»,а именно:

- разработка дизайнана основе готовых прототипов;

- работа и подачаматериала/информации в  программах  Adobe Photoshop, Adobe      Illustrator,CorelDraw

- дизайнрекламно-полиграфической продукции и дизайн и разработка упаковки;

- разработкафирменного стиля, создание бренд-буков;

- созданиебаннеров ,ситилайты ,вывески;

Август 2017 г. поОктябрь 2017 г. дизайнер « Multitoys»

- чертеж макета;

- дизайн упаковки;

- разработкадизайна полиграфии;

- ретушь фото;

- разработкафирменного стиля

 

Профессиональные навыки :

- Уверенныйпользователь ПК;

- Отличное знаниепакета Adobe ( PS,Ai );

- Владениепрограммами CorelDraw.

- Рисунок от руки

- Творческий подход в работе

Портфолио : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2Y3yp1n4wJTXV1VEVveFU5dXM

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Крутой дизайн визитки
Отличный дизайнер, все сделала быстро и красиво, рекомендую!
Очень хороший заказчик.Ясно и понятно поставлены задачи.
Ответный отзыв
evafox27
Евгения 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сделать логотип для сайта
Хороший исполнитель. Ольга сделала несколько вариантов на выбор. Очень быстро. Чтобы получить хороший результат - четко формулируйте задание) Рекомендую!
Благодарю за проект. Хороший заказчик.Сотрудничество прошло на отлично!
Ответный отзыв