Портфолио : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2Y3yp1n4wJTXV1VEVveFU5dXM
Образование :Сентябрь 2013 г. - Июнь 2017 г. Днепропетровский государственныйтеатрально – художественный колледж , факультет дизайна ,специальность «
Дизайнер – конструктор », диплом младшего специалист (дневное отделение).
Дополнительное образование :
Сентябрь 2008 г. – май 2013 г. Художественная
школа рисования, г. Апостолово.
Октябрь 2015 г. – Декабрь 2015 г. Курсы Веб – дизайна академия интернет-технологий IMT
Опыт работы :
Май 2017 г. по Июль 2017г. работала полиграфия «Константа»,а именно:
- разработка дизайнана основе готовых прототипов;
- работа и подачаматериала/информации в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,CorelDraw
- дизайнрекламно-полиграфической продукции и дизайн и разработка упаковки;
- разработкафирменного стиля, создание бренд-буков;
- созданиебаннеров ,ситилайты ,вывески;
Август 2017 г. поОктябрь 2017 г. дизайнер « Multitoys»
- чертеж макета;
- дизайн упаковки;
- разработкадизайна полиграфии;
- ретушь фото;
- разработкафирменного стиля
Профессиональные навыки :
- Уверенныйпользователь ПК;
- Отличное знаниепакета Adobe ( PS,Ai );
- Владениепрограммами CorelDraw.
- Рисунок от руки
- Творческий подход в работе
Портфолио : https://drive.google.com/drive/folders/0Bw2Y3yp1n4wJTXV1VEVveFU5dXM