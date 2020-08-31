Веб студия, решим любой вопрос связан с разработкой веб-сайтов любой сложности.

Мы занимаемся веб-разработкой, ипользуя фреймворк Django (Python), а так же сопуствующие веб-технологии как HTML/CSS/JavaScript Разрабытываем сайты c адаптацией по мобильные устройства при необходимости.Разрабатываем REST API для сайтов.Работаем с базами данных (такие как : PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB). Для кеширования используем разные методы включая RedisТак же работаем с очередями и параллельным выполнением задач используя Celery (c RabbitMQ или Redis)Предоставляем свой хостинг и впс-хостинг для сайтов, а так же услуги по администрировании серверов. Наш хостинг проект уже более 10 лет пользуется спросом на рынке хостинга.Больше информации и дополнительные контакты смотрите на нашем сайте https://bergsoftplus.com/ru/