UX/UI дизайнер

Я начинающий специалист в UX/UI дизайне. В школе и университете любила делать презентации и оформлять их. Сейчас я обучаюсь в онлайн-школе "CONTENTED" и с большим желанием хочу развиваться в данной сфере. Мне очень нравится работать с Web-экранами и анимировать прототипы. Обладаю высокой работоспособностью, ответственна, дисциплинирована, коммуникабельна, пунктуальна.