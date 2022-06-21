UX/UI дизайнер
Я начинающий специалист в UX/UI дизайне. В школе и университете любила делать презентации и оформлять их. Сейчас я обучаюсь в онлайн-школе "CONTENTED" и с большим желанием хочу развиваться в данной сфере. Мне очень нравится работать с Web-экранами и анимировать прототипы. Обладаю высокой работоспособностью, ответственна, дисциплинирована, коммуникабельна, пунктуальна.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннер для bosco.ru19 просмотров
- Лендинг для bosco.ru20 просмотров
- Онлайн-кинотеатр15 просмотров
- Тур хаски15 просмотров
- Архитектура Ле Корбюзье11 просмотров
- Редизайн сайта РЖД11 просмотров