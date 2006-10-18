Вносится список ip либо в отдельный файл и файл этот заливается на сервер. Либо в админке самого скрипта можно внести эти айпи. Далее, после того как список айпи внесён, напротив ссылки каждого файла появляется чекбокс. Если поставить в ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $30
Есть сайт и есть отдельный сервер. На сервере находятся различные мультимедийные файлы. На сайте же ставятся прямые ссылки на эти файлы. Нужно какое то средство против личеров, вообщем чтобы ссылки не брали и не вывешивали ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Создание сайта наподобии http://www.kinoshow.ru/ Ссылки на скачивание фильмов должны будут иметь следующие особенности: - МЕНЯЮЩИЕСЯ ССЫЛКИ. Т.е. реально фильм расположен по адресу: www.site.com/download/film.avi Пользователь нажимает линк "Скачать фильм" и ему выдаётся ссылка типа: www.site.com/download/13/?94559&AnNRb%2B0JxyTIHRMQPiqQ0OfYr4gDWZE1 Причём каждому пользователю выдаётся уникальная ссылка. - ...Прочее28 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
17 лет назад
Четкое понимание заказчиком того, что ему нужно, с исполнителем общается на одном языке и оперативно. Оплата была выполнена заказчиком в рамках договоренностей и без затягиваний. Заказчику можно доверять, c ним интересно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа была выполненна на отлично, качественно и раньше оговоренного срока. Человек ответственный и обязательный. Было приятно работать, надеюсь не в последний раз! Рекомендую!