Занимаюсь web-дизайном, и flash- технологией.
Портфолио частично сдесь и на flash - сайте http://bhome.alfamoon.com
Общение предпочтительнее по icq: 266-607-351
Портфолио
- Дизайн портала: "Дизайн х Анимация"281 просмотр
- Дизайн сайта для турфирмы319 просмотров
- Дизайн для сайта, тема -продажа Евро-окон256 просмотров
- Дизайн сайта, каталог/справочник -отдыха293 просмотра
- Баннер, реклама аудиторских услуг199 просмотров
- Баннер , реклама хостинга208 просмотров
- Дизайн сайта: автобусные туры по Европе298 просмотров
- Дизайн сайта: Отдых в Сочи293 просмотра
- Баннер, рекламирующий тренажеры246 просмотров
- Баннер, рекламирующий автомобиль216 просмотров
- Дизайн фотогалереи242 просмотра