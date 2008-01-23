bicookl

Гость bicookl

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Занимаюсь web-дизайном, и flash- технологией.

Портфолио частично сдесь и на flash - сайте http://bhome.alfamoon.com

Общение предпочтительнее по icq: 266-607-351

Портфолио