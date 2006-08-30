Есть несколько причин, почему вам необходимо предложить работу именно мне:

1. Я творчески мыслящая личность! У меня огромное количесво нестандартных и креативных идей.

2. Отлично пишу-сочиняю. Разрабатывала документы (регламенты, инструкции, положения, тексты, модули, методические пособия), моя статья издана в журнале.

3. Я грамотная, имею быструю скорость печати (латиница, кириллица), т.о. вам не придется долго ждать результата работы.

4. Свободный английский язык (есть диплом с отличием), занималась переводами юр.договоров и документов.

5. Ну и самое главное: Работать я люблю, хочу, могу, буду.