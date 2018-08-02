Верстка и разработка сайтов на CMS и CMF под ключ

Привет, меня зовут Андрей. Я занимаюсь профессионально веб-разработкой и перейдя на фриланс я готов предложить вам следующие услуги:

— Если собрана семантика, верстаю сразу под SEO

— Верстка по методологии BEM

— Верстка страниц любой сложности: фиксированные, резиновые и адаптивные страницы с использованием Bootstrap или CSS Grid Layout

— Разработка Landing page, корпоративных сайтов, блогов, информационных порталов, интернет-магазинов на CMS/CMF, таких как Laravel, Wordpress, DLE, OpenCart

— Интегрую сторонние продукты через API (например: Facebook, Twitter API, AmoCRM и т.д)

— Документирование своего кода в процессе работы (и верстки тоже)

Использую следующие технологии/инструменты в зависимости от задач:

Yeoman, SASS, CSS, HTML5, PugJS, VueJS, JQuery, Ajax, BEM и др.

Готов к обсуждению по реализации ваших проектов.