Привет, меня зовут Андрей. Я занимаюсь профессионально веб-разработкой и перейдя на фриланс я готов предложить вам следующие услуги:
— Если собрана семантика, верстаю сразу под SEO
— Верстка по методологии BEM
— Верстка страниц любой сложности: фиксированные, резиновые и адаптивные страницы с использованием Bootstrap или CSS Grid Layout
— Разработка Landing page, корпоративных сайтов, блогов, информационных порталов, интернет-магазинов на CMS/CMF, таких как Laravel, Wordpress, DLE, OpenCart
— Интегрую сторонние продукты через API (например: Facebook, Twitter API, AmoCRM и т.д)
— Документирование своего кода в процессе работы (и верстки тоже)
Использую следующие технологии/инструменты в зависимости от задач:
Yeoman, SASS, CSS, HTML5, PugJS, VueJS, JQuery, Ajax, BEM и др.
Готов к обсуждению по реализации ваших проектов.