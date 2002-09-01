Год рождения: 1980

Место проживания: Новосибирск

Языки: Русский, Английский

Программы

Adobe Photoshop: 8 лет

Adobe Illustrator: 6 лет

CorelDraw: 6 лет

Macromedia Flash: 5 лет

Dreamweaver: 4 лет

Axialis: 4 лет

Навыки

Adobe Photoshop: графический дизайн, дизайн иконок, web, полиграфия, препресс

Adobe Illustrator: графический дизайн, дизайн иконок, web, полиграфия, препресс

Macromedia Flash: web, web-элементы, баннеры, презентации

Dreamweaver: html-верстка

Axialis: иконки

Опыт работы

Freelance проекты: 2002 – сейчас

Designer: web, полиграфия

Illustrator: книжные/cd обложки, иллюстрации к каталогам и календарям.

Работы представлены здесь:

http://blackblurrr.deviantart.com/gallery/

Software company, Новосибирск 07/2004 – now

Designer: web, полиграфия, препресс

Фирменный стиль: логотипы, бланки, конверты, визитки.

Полиграфия: открытки, буклеты, брошюры, постеры, коробки, календари.

Web-design: сайты, флэш, баннеры.

Gui design: иконки, скины, темплейты.

Novosoft, Новосибирск 12/2003 - 07/2004

Дизайнер: gui, web.

Web-дизайн (разработка сайта), дизайн иконок для ПО.

Интерфейсы и иконки для ПО.

Ecovita, Новосибирск 09/2003 - 07/2004

Дизайнер: web, полиграфия, препресс

Разработка фирменного стиля: логотипы, бланки, конверты, визитки.

Полиграфия: открытки, буклеты, брошюры, билеты, постеры, этикетки, коробки, календари.

Web-дизайнn: сайт, презентации, баннеры, дизайн Интернет-магазина.

Adamant, Новосибирск 09/2002 - 08/2003

Дизайнер: gui, web.

Web-дизайн (разработка сайта), дизайн иконок для сайта.

Образование

1998 – 2003 Новосибирский Государственный Университет.

email: [email protected]

icq: 212-743-380