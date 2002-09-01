Год рождения: 1980
Место проживания: Новосибирск
Языки: Русский, Английский
Программы
Adobe Photoshop: 8 лет
Adobe Illustrator: 6 лет
CorelDraw: 6 лет
Macromedia Flash: 5 лет
Dreamweaver: 4 лет
Axialis: 4 лет
Навыки
Adobe Photoshop: графический дизайн, дизайн иконок, web, полиграфия, препресс
Adobe Illustrator: графический дизайн, дизайн иконок, web, полиграфия, препресс
Macromedia Flash: web, web-элементы, баннеры, презентации
Dreamweaver: html-верстка
Axialis: иконки
Опыт работы
Freelance проекты: 2002 – сейчас
Designer: web, полиграфия
Illustrator: книжные/cd обложки, иллюстрации к каталогам и календарям.
Работы представлены здесь:
http://blackblurrr.deviantart.com/gallery/
Software company, Новосибирск 07/2004 – now
Designer: web, полиграфия, препресс
Фирменный стиль: логотипы, бланки, конверты, визитки.
Полиграфия: открытки, буклеты, брошюры, постеры, коробки, календари.
Web-design: сайты, флэш, баннеры.
Gui design: иконки, скины, темплейты.
Novosoft, Новосибирск 12/2003 - 07/2004
Дизайнер: gui, web.
Web-дизайн (разработка сайта), дизайн иконок для ПО.
Интерфейсы и иконки для ПО.
Ecovita, Новосибирск 09/2003 - 07/2004
Дизайнер: web, полиграфия, препресс
Разработка фирменного стиля: логотипы, бланки, конверты, визитки.
Полиграфия: открытки, буклеты, брошюры, билеты, постеры, этикетки, коробки, календари.
Web-дизайнn: сайт, презентации, баннеры, дизайн Интернет-магазина.
Adamant, Новосибирск 09/2002 - 08/2003
Дизайнер: gui, web.
Web-дизайн (разработка сайта), дизайн иконок для сайта.
Образование
1998 – 2003 Новосибирский Государственный Университет.
email: [email protected]
icq: 212-743-380