На сегодняшний день в список предоставляемых мною услуг входят:

Дизайн : сайтов, баннеров, буклетов, визиток и прочего... всего что можно нарисовать, а иногда и того что нельзя.

Предпочтение всё таки отдаю сайтам, полиграфия была и пока что остаёться для меня дополнительным видом деятельности. Нарисовать и сверстать могу практически всё что угодно, каких то тематических ограничений у меня нет.

Вёрстка: сайтов и буклетов (книги чесно говоря не верстал и даже не возьмусь, а остальное - пожалуйста).

Фактически сверстать могу всё что угодно (применительно к сайтам), с полиграфией несколько сложнее - но всё реально, было бы желание. :)

Программирование: только веб программирование - разработка любых интернет сервисов.

В плане программирования - написать можно всё, главное правильно поставить задачу - остальное дело техники.

По поводу цен...

Конечно Вас, как потенциального заказчика, волнует вопрос - в какую сумму выльется проект, ведь прежде всего надо оценивать окупаемость вложений... К сожалению точную стоимость разработки сайта я смогу указать только познакомившись с Вами и вашей проблемой, для решения которой Вам сайт и нужен.

Ориентировочно могу сказать что комплекс работ по разработке сайта в большинстве случаев укладываеться в диапазон от 200 до 600 у.е.

В этот диапазон при минимальных финансовых вложениях входят:

дизайн ( разработка дизайна для Вашего сайта с учётом основных требований оговоренных в начале работы )

вёрстка ( html вёрстка утверждённого дизайна для последующего подключения к системе администрирования )

система администрирования ( система управления страницами сайта и их содержимым, включает дополнительные модули которые могут быть установленны по желанию заказчика ).