Транскрибирую аудио и видео в текст

Сейчас работаю исключительно транскрибатором. Но за плечами много лет работы с текстами.

Работаю быстро.

Ценю качество.

Выполняю все указания заказчика.

За дополнительную плату могу быть даже еще полезнее.

Средняя скорость набора: 350+ зн/мин.

Среднее время работы: 4 часа в день, ежедневно.

Работа в ускоренном режиме: 8-10 часов в день.

Ответственный, дисциплинированный, развивающийся человек с рядом достоинств и недостатков.