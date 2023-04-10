Игорь Кутейницын blazestratoffblazestratoff
40 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Транскрибирую аудио и видео в текст
Сейчас работаю исключительно транскрибатором. Но за плечами много лет работы с текстами.
Работаю быстро.
Ценю качество.
Выполняю все указания заказчика.
За дополнительную плату могу быть даже еще полезнее.
Средняя скорость набора: 350+ зн/мин.
Среднее время работы: 4 часа в день, ежедневно.
Работа в ускоренном режиме: 8-10 часов в день.
Ответственный, дисциплинированный, развивающийся человек с рядом достоинств и недостатков.
Портфолио
- Проработанный транскриб выступления177 просмотров