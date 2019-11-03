bludov717

Дмитрий bludov717

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

   Инженер в авиастроении. Направление - прочность машин. Занимаюсь расчётом на прочность конструкций и построением чертежей и 3д моделей. В основном работаю в КОМПАС 3Д (версия на усмотрение заказчика), но так же возможна работа с ПО CATIA и Autocad. 

   Кроме инжиниринга занимаюсь обработкой графических изображений (ретушь фотографии, удаление фона для изображений товара и т.п.). 

   Так же перепечатываю текст со сканов или аудио/видео в электронный формат.

   Работа, выполненная качественно и в срок - залог успеха.