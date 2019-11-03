Инженер в авиастроении. Направление - прочность машин. Занимаюсь расчётом на прочность конструкций и построением чертежей и 3д моделей. В основном работаю в КОМПАС 3Д (версия на усмотрение заказчика), но так же возможна работа с ПО CATIA и Autocad.

Кроме инжиниринга занимаюсь обработкой графических изображений (ретушь фотографии, удаление фона для изображений товара и т.п.).

Так же перепечатываю текст со сканов или аудио/видео в электронный формат.

Работа, выполненная качественно и в срок - залог успеха.