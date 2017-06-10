Я помогу вам заработать больше денег. Разработаю уникальный дизайн. Исполнительный, ответственный, креативный дизайнер.

Здравствуйте! Меня зовут Михаил Лукьян. Я веб-дизайнер и здесь я не буду рассказывать какой я крутой и уж тем более не буду набивать себе цену. Я абсолютно честен с собой и с вами. Разрабатываю дизайн любой сложности. От лендингов до крупных интернет-порталов. Работаю на результат. Надоело смотреть в интернете криво выполненные сайты, толку от которых ноль. Хочу помочь вам заработать много денег, создавая для вас качественный продающий продукт. Всегда отвечаю за свои работы и готов к довести ваш сайт именно до того финального вида, который вам нужен. Со мной вы будете впереди своих конкурентов, по крайней мере уж ваш сайт точно будет отличаться от всех в лучшую сторону. А главное, он будет приносить вам деньги и клиентов. И здесь нет волшебства. Просто я работаю для вас. Если заработаете вы, заработаю и я. И это правильный подход. Обращайтесь ко мне. Я доступен для вас в любое время дня и ночи.