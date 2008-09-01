bocha-art

Елена Бочаренко bocha-art

 
42 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Свадебный флорист

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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ф.И.О.: Бочаренко Елена Олеговна

Дата рождения: 8 января 1981 года

Место жительства: г.Минск

Телефон: мтс+375 29 7054 154, лайф +375 25 6827607

E-mail: [email protected]

Семейное положение: замужем

Водительские права: имею

ОБРАЗОВАНИЕ

1997 г. Средняя школа

1997-1999 гг, ПТУ – художественно-реставрационное, Исполнитель художественно-оформительских работ

1999-2004 гг, БГУ культуры, Художественный текстиль - преподаватель

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1997 г. СШ № 197, Свидетельство о праве преподавания флористики

2009-2010 гг, Нэст-Арт, Курсы общей и свадебной флористики

ОПЫТ РАБОТЫ

2010 г. ИП Бочаренко, Свадебная флористика, Флорист

09/2008-по

настоящее

время, ТрансОпт, Декоративная роспись, Художник

09/2006- 08/2008 СШ № 197, Учреждение образования, Учитель ИЗО

08/2004-08/2006 ДЦТДиМ «Эврика» Детский центр творчества, Руководитель ремесленного кружка

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Коммуникабельность, исполнительность, тактичность, порядочность, ответственность, способность к быстрому обучению.

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