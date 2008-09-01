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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ф.И.О.: Бочаренко Елена Олеговна
Дата рождения: 8 января 1981 года
Место жительства: г.Минск
Телефон: мтс+375 29 7054 154, лайф +375 25 6827607
E-mail: [email protected]
Семейное положение: замужем
Водительские права: имею
ОБРАЗОВАНИЕ
1997 г. Средняя школа
1997-1999 гг, ПТУ – художественно-реставрационное, Исполнитель художественно-оформительских работ
1999-2004 гг, БГУ культуры, Художественный текстиль - преподаватель
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1997 г. СШ № 197, Свидетельство о праве преподавания флористики
2009-2010 гг, Нэст-Арт, Курсы общей и свадебной флористики
ОПЫТ РАБОТЫ
2010 г. ИП Бочаренко, Свадебная флористика, Флорист
09/2008-по
настоящее
время, ТрансОпт, Декоративная роспись, Художник
09/2006- 08/2008 СШ № 197, Учреждение образования, Учитель ИЗО
08/2004-08/2006 ДЦТДиМ «Эврика» Детский центр творчества, Руководитель ремесленного кружка
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Коммуникабельность, исполнительность, тактичность, порядочность, ответственность, способность к быстрому обучению.
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