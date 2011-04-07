Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Андрей
bog2012
bog2012
44 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр
Blackkkkkk
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
34 отзыва
$1
0 баллов
14 лет назад
Размещения объявлений в сети
Крайне не советую связываться,исполнитель 3-ое суток морочил мне голову и так ни к чему не приступил даже,только время зря потерял.
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар