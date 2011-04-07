bog2012

Андрей bog2012

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
0 баллов
14 лет назад
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Крайне не советую связываться,исполнитель 3-ое суток морочил мне голову и так ни к чему не приступил даже,только время зря потерял.