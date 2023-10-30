Ваш голос Озвучиваю рекламу, персонажей, объявления, автоответчики, делаю дубляж сериалов, фильмов. Отношусь к заказу ответственно, всегда договоримся! Все примеры работ выполнены только с целью ознакомления заказчика с голосом.

Я против войны в Украине !