bogatyipetr

Пётр bogatyipetr

 
33 годаРоссия/Калининград
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Ваш голос

Озвучиваю рекламу, персонажей, объявления, автоответчики, делаю дубляж сериалов, фильмов. Отношусь к заказу ответственно, всегда договоримся!

Все примеры работ выполнены только с целью ознакомления заказчика с голосом.

Озвучивание
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$3/час
от $5от 1 дня
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