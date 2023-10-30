Ваш голос
Озвучиваю рекламу, персонажей, объявления, автоответчики, делаю дубляж сериалов, фильмов. Отношусь к заказу ответственно, всегда договоримся!
Все примеры работ выполнены только с целью ознакомления заказчика с голосом.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Озвучка книги Марка Твена 22 просмотра
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- Озвучка рекламы вклада1 просмотр
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- Озвучка, пародия на Агента Смитанет просмотров
- Озвучка путешествия. Кейптауннет просмотров
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