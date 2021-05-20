Написание музыки, аранжировок, минусовок, переложения для любых составов, набор нот, запись по слуху.

Дипломированный композитор. Обучение завершил в Харьковской консерватории в 2011 году. Автор музыки для различных инструментальных составов от трио до симфонического оркестра и электронных композиций. Работаю в MuseScore2, Studio One 4, Samplitude Pro X4 Suite, Cakewalk by BandLab, Sound Forge.