bogdanko3003

Богдан bogdanko3003

 
36 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Написание музыки, аранжировок, минусовок, переложения для любых составов, набор нот, запись по слуху.

Дипломированный композитор.  Обучение завершил в Харьковской консерватории в 2011 году. Автор музыки для различных инструментальных составов от трио до симфонического оркестра и электронных композиций.  Работаю в MuseScore2, Studio One 4, Samplitude Pro X4 Suite, Cakewalk by BandLab, Sound Forge. 

Портфолио