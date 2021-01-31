Услуги звукорежиссёра
Приветствую. Меня зовут Давид и я звукорежиссёр, работающий с аудио на протяжении трёх лет. Занимаюсь записями живых концертов, сведением и мастерингом различных песен и инструменталов как в тяжёлых стилях, так и акустических. Примеры моих работ можно послушать здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=1313BFCqgVg — грув-трэш метал альбом, записан и выпущен в 2020 году.
https://www.youtube.com/watch?v=OxvDqjPGMss — лоу-фай сингл.
https://www.youtube.com/watch?v=trMMG7YwxL8&t=25s — запись фортепиано.
Портфолио
- Услуги звукорежиссёра: сведение и мастеринг.49 просмотров
Музыка и Звуки
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