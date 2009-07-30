Программированием на PHP занимаюсь в свободное от основной работы время 3 года.
Есть опыт разработки скриптов для небольших сайтов, например мой сайт турнира в виртуальном футбольном менеджере Hattrick.org (http://socceru.h16.ru/hattrick/ ), для которого я разработал скрипты: гостевой; подробной статистики посетителей сайта(IP,время посещения); простую систему управления содержимым(CMS); скрипты включают защиту от взлома.
Также я разработал скрипты:
-парсинга сайтов для извлечения содержимого с веб-страниц;
Умею строить сайты на основе CMS: Mambo, PHP-Nuke, SAPID.
Есть сертификат: http://tests.specialist.ru/public.asp?uid=244136
Есть желание получить опыт разработки скриптов для заказчиков, за небольшие деньги .
Образование высшее техническое.Работаю инженером.