bombatgame

Разработка и издание настольных игр

Настольные игры для детей и взрослых от украинского издательства БомбатГейм, которые уже изданы нами:

-хит в категории «от 4 до 12 лет» «ЗООрегата».

- для любителей серьезных морских баталий «Морской бой», «Сокровища старого пирата» и «Адмирал». Большое игровое поле, накладные элементы карты и 3D пластиковые модели.

-веселая семейная карточная игра «Грибок».

- «Лес: легенда о Мантикоре» - кооперативная, фантазийная, замечательный арт.

-«Смайл» ‑ игра на угадывание слов с различными заданиями.

-«Зеленый мексиканец» и игра «Градус» - пати гейм на головокружительные задания.

- приключенческие настольные игры с фигурками динозавров «ДИНО Спорт» и «ДИНО Ленд».

- реальная экономическая стратегия нового формата «НАНО корпорация».

- игры на магнитах для самых маленьких модниц из серии «Одень куклу».