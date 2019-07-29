bombatgame

Команда Бомбат Гейм занимается разработкой, изданием и продажей настольных игр. Планируем разработать приложение по мотивам настольной игры для распространения в интернете в рекламных целях. Думаем над форматом: сингл-плеер онли или сингл плеер+сетевая версия ...
Настольные игры для детей и взрослых от украинского издательства БомбатГейм, которые уже изданы нами:
-хит в категории «от 4 до 12 лет» «ЗООрегата».
- для любителей серьезных морских баталий «Морской бой», «Сокровища старого пирата» и «Адмирал». Большое игровое поле, накладные элементы карты и 3D пластиковые модели.
-веселая семейная карточная игра «Грибок».
- «Лес: легенда о Мантикоре» - кооперативная, фантазийная, замечательный арт.
-«Смайл» ‑ игра на угадывание слов с различными заданиями.
-«Зеленый мексиканец» и игра «Градус» - пати гейм на головокружительные задания.
- приключенческие настольные игры с фигурками динозавров «ДИНО Спорт» и «ДИНО Ленд».
- реальная экономическая стратегия нового формата «НАНО корпорация».
- игры на магнитах для самых маленьких модниц из серии «Одень куклу».
- Разработка игр6 заявокЗакрыт6 лет назад