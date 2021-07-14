Опытный копирайтер.

Всем привет. Меня зовут Рената и я копирайтер с высшим филологическим образованием.

В моем арсенале имеются все средства для создания вашего оригинального контента.

Индивидуально подгоняю стиль и эмоциональную окраску текста под ваши запросы и особенности вашего профиля. Создаю рекламные, деловые и продающие тексты, e-mail и СМС рассылки.

С радостью проверю ваш текст на наличие лексических и грамматических ошибок, помогу скорректировать неудачные моменты и добавить красок.