Опытный копирайтер.
Всем привет. Меня зовут Рената и я копирайтер с высшим филологическим образованием.
В моем арсенале имеются все средства для создания вашего оригинального контента.
Индивидуально подгоняю стиль и эмоциональную окраску текста под ваши запросы и особенности вашего профиля. Создаю рекламные, деловые и продающие тексты, e-mail и СМС рассылки.
С радостью проверю ваш текст на наличие лексических и грамматических ошибок, помогу скорректировать неудачные моменты и добавить красок.
Действие аккаунта приостановлено!