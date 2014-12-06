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Мансур
bookworm-_-
bookworm-_-
29 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
(-1)
Back from coma
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Вячеслав
Referatiktop
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов
(-4)
$10
2 балла
10 лет назад
Статья по гражданскому праву
Автор не отвечает на сообщения,хотя сам каждый день онлайн! Работу не сделал,сроки сорвал,полный игнор!
Прошу прощения за предоставленные неудобства. Был в коме.
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Отзывы заказчиков
1
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