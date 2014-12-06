bookworm-_-

Мансур bookworm-_-

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Back from coma

Отзывы заказчиков

Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$10
2 балла
10 лет назад
Статья по гражданскому праву
Автор не отвечает на сообщения,хотя сам каждый день онлайн! Работу не сделал,сроки сорвал,полный игнор!
Прошу прощения за предоставленные неудобства. Был в коме.
Ответный отзыв