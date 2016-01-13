Mac OS 8 — это серия версий классической Mac OS, которая использовалась во время перехода через крупные изменения в аппаратной платформе Macintosh. Её

PowerPC (или сокращённо PPC) — микропроцессорная RISC-архитектура, созданная в 1991 году альянсом компаний Apple, IBM и Motorola, известным как AIM.История PowerPC начинается с прототипа микросхемы 801, созданного в IBM в конце 1970-х на основе идей Джона Кока о RISC-архитектуре. Далее она была продолжена 16-регистровым дизайном IBM RT-PC (англ.) в 1980-х годах, который в дальнейшем развился в архитектуру POWER, представленную RS/6000 в начале 1990-х. Дизайн POWER был основан на архитектуре предшествующих RISC-процессоров, таких как IBM 801, и архитектуре MIPS. Настоящий микропроцессор POWER, одно из первых суперскалярных воплощений архитектуры RISC, был высокопроизводительным и многоядерным.

В IBM скоро поняли, что им требуется одночиповый дизайн, в котором не

были бы воплощены некоторые инструкции POWER, чтобы линия процессоров

RS/6000 включала решения всех уровней производительности, и работа над

одночиповым микропроцессором POWER началась.

IBM предложила Apple сотрудничество в разработке семейства одночиповых процессоров, основанных на архитектуре POWER. Вскоре после

этого Apple, как один из крупнейших заказчиков микропроцессоров класса

настольных систем Motorola, попросила Motorola присоединиться к этому

сотрудничеству. Apple считала, что Motorola, с её длинной историей

работы с Apple, будет способна производить большее количество

микропроцессоров, чем IBM. Этот тройственный союз стал известен как AIM,

по первым буквам Apple, IBM, Motorola.

Для Motorola вступление в этот союз было чрезвычайно выгодным. Это позволяло им продавать хорошо протестированный и мощный RISC-процессор,

не тратя денег на его разработку. У них также был крупный покупатель

этих процессоров — Apple, и ещё один — потенциальный — в лице IBM,

которая могла бы не производить свои младшие версии POWER, а покупать их

у Motorola.

У Motorola уже был собственный RISC-процессор, 88000 (англ.), продававшийся чрезвычайно плохо. Одной из причин его провала была

плохая совместимость с предыдущей версией, популярной серией 68000, также использовавшейся в компьютерах Apple Macintosh. Основной же причиной была задержка вывода на рынок из-за проблем с

разработкой и изготовлением, из-за чего Motorola упустила возможность

успешно конкурировать с другими производителями.

Тем не менее, производство 88000 уже началось, и Data General продавал компьютеры на основе 88k. У Apple уже был работающий прототип

компьютера с 88k. Было решено сделать новый одночиповый POWER-процессор

совместимым по шине с 88000, что позволило бы Apple и Motorola начать

продавать машины намного быстрее, не занимаясь переделкой материнских

плат.

В результате сочетания всех этих требований появилась спецификация PowerPC (Performance Computing). В выигрыше были все: