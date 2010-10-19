Ключевые навыки:
Microsoft .NET 3.5
ASP.NET, WCF, WPF, WWF, LINQ
Silverlight 2.0
MS SQL 2000 / 2005 / 2008
OOP, OOA&D, Patterns
XML, XSTL
Опыт работы:
Webgear, Новая Зеландия, Новая Зеландия, Окленд, http://www.webgear.co.nz
2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет
Senior .NET developer
Декабрь 2007 — продолжаю работать
Удаленная работа (outsourcing)
Участие в разрабоке нескольких небольших приложение на платформе .NET.
Creative Learning Styles, Новая Зеландия, Окленд, http://www.clc.co.nz
11 — 100 человек, Наука, образование, повышение квалификации
Senior Web Developer
Декабрь 2007 — продолжаю работать
Удаленная работа (outsourcing)
Доработка портала
Перенос на платформу Microsoft .NET
Разработан модуль импортирования данных при помощи загрузки файлов. Для чтения данных из этих файлов используется механизм провайдеров - для каждого типа файла свой провайдер. Изначально реализованы провайдеры для файлов в формате XML и CSV.
ООО "Сискомсофт", Иркутск http://www.scsoft.ru
2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет
Декабрь 2007 — Июль 2009
Senior .NET developer
Проектирование и разработка приложений под заказ на платформе .NET. В подчинении был один программист.
Виртуальные технологии, Иркутск, http://www.virtech.ru
2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет
Старший программист
Апрель 2006 — Ноябрь 2007
Разработка сайтов с использованием VT-CMF (CMS, внутренняя разработка компании), разработка новых модулей, написание руководства пользователя.
Участие в разработке сайтов для компаний:
- Байкальский банк Сбербанка России (http://www.bkb.sbrf.ru/). Разработка модулей "Магазин монет" и "Кредитный калькулятор".
- ОАО "Иркутскэнерго" (http://www.irkutskenergo.ru).
- ООО "Центр Обеспечения Пожарной Безопасности" (http://www.pojaranet.ru/). Разработка модуля для проведения online-тестирований.