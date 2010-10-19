Специализация: Microsoft .NET, C#, Веб

Ключевые навыки:

Microsoft .NET 3.5

ASP.NET, WCF, WPF, WWF, LINQ

Silverlight 2.0

MS SQL 2000 / 2005 / 2008

OOP, OOA&D, Patterns

XML, XSTL

Опыт работы:

Webgear, Новая Зеландия, Новая Зеландия, Окленд, http://www.webgear.co.nz

2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет

Senior .NET developer

Декабрь 2007 — продолжаю работать

Удаленная работа (outsourcing)

Участие в разрабоке нескольких небольших приложение на платформе .NET.

Creative Learning Styles, Новая Зеландия, Окленд, http://www.clc.co.nz

11 — 100 человек, Наука, образование, повышение квалификации

Senior Web Developer

Декабрь 2007 — продолжаю работать

Удаленная работа (outsourcing)

Доработка портала

Перенос на платформу Microsoft .NET

Разработан модуль импортирования данных при помощи загрузки файлов. Для чтения данных из этих файлов используется механизм провайдеров - для каждого типа файла свой провайдер. Изначально реализованы провайдеры для файлов в формате XML и CSV.

ООО "Сискомсофт", Иркутск http://www.scsoft.ru

2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет

Декабрь 2007 — Июль 2009

Senior .NET developer

Проектирование и разработка приложений под заказ на платформе .NET. В подчинении был один программист.

Виртуальные технологии, Иркутск, http://www.virtech.ru

2 — 10 человек, IT, телеком, связь, интернет

Старший программист

Апрель 2006 — Ноябрь 2007

Разработка сайтов с использованием VT-CMF (CMS, внутренняя разработка компании), разработка новых модулей, написание руководства пользователя.

Участие в разработке сайтов для компаний:

- Байкальский банк Сбербанка России (http://www.bkb.sbrf.ru/). Разработка модулей "Магазин монет" и "Кредитный калькулятор".

- ОАО "Иркутскэнерго" (http://www.irkutskenergo.ru).

- ООО "Центр Обеспечения Пожарной Безопасности" (http://www.pojaranet.ru/). Разработка модуля для проведения online-тестирований.