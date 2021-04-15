bro-olesya

Имею высшее экономическое образование, а также успешный опыт работы на должности руководителя проектов мобильной разработки на базе ios, Android, так же есть опыт руководителя клиентского сервиса.

Опыт введения крупных проектов.

Управление кросс-функциональной

командой, состоящей из разработчиков, аналитиков, тестировщиков, менеджеров (30 чел.)Дружу с разработчиками.

Умение работать с большим потоком задач.

Запустила моб. приложение в странах Европы(Польша, Словакия)

Опыт собеседования кандидатов на вакантные должности специалистов.

• Создание проектов по развитию и мотивации сотрудников, улучшению процессов в организации.

Комуникация с Google, Apple, Xuawei