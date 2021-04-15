bro-olesya

Имею высшее экономическое образование, а также успешный опыт работы на должности руководителя проектов мобильной разработки на базе ios, Android, так же есть опыт руководителя клиентского сервиса.
Опыт введения крупных проектов.
Управление кросс-функциональной
командой, состоящей из разработчиков, аналитиков, тестировщиков, менеджеров (30 чел.)Дружу с разработчиками.
Умение работать с большим потоком задач.
Запустила моб. приложение в странах Европы(Польша, Словакия)
Опыт собеседования кандидатов на вакантные должности специалистов.
• Создание проектов по развитию и мотивации сотрудников, улучшению процессов в организации.
Комуникация с Google, Apple, Xuawei
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