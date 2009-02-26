Программирование на PHP/MySql, AJAX(xAJAX), xHtml (html), CSS

Программирование на PHP/MySql, AJAX(xAJAX), xHtml (html), CSS.

Хорошие знания ShopScript(Free, Premium),osCommerce, Jomla,

Валидная кроссбраузерная верстка предпочтение таблицами, но также использую смешанную и при желании могу верстать DIVами.

Работал в школе учителем информатики, основная работа инженер-электронщик на производстве. Имею опыт администрирования серверов на платформе WindowsNt, Windows2000.

Учитывая опыт работы в школе хорошо умею читать и править чужие коды.

Не плохо пишу программы на DELPHI.

В настоящее время увлекся работой с фреймворком KOHANA. Заканчиваю работу над своим сайтом на базе указанного фреймворка, не хочется выкладывать с недоработками. Так-что ближайшее время выложу сайт на всеобщее обозрение.