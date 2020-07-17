Переводчик испанский, португальский, каталонский языки

Испанский Русский

Свидетельство о регистрации лекарственного средства, исп-рус, 500 слов

Свидетельство о соответствии правилам организации и контроля производства (лекарственные средства), исп-рус, 500 слов

Свидетельство на фармацевтический препарата, исп-рус, 2000 слов

Свидетельство о соответствии наименования торговой марке (лекарственное средств), исп-рус, 1200 слов

Бюллетени контроля качества, краткое описание лекарственных средств

Описание системы управления качеством и окружающей средой, исп-рус, 5500 слов

Выписки из реестра недвижимости, исп-рус, 2000 слов

Документы о психологической и социальной оценке усыновителей, исп-рус, 8000 слов

Пресс-релизы и материалы для "Дней России в Латинской Америке", исп>рус, прим. 5000 слов

Условия участия в конкурсе на присуждение подряда (незавершен, исп>рус, 3500 слов)

Договор о поставке вертолетов и имущества (для вертолетов) (рус>исп) (10000 слов)

Договор об инвестировании (привлечение финансирования на строительство (рус>исп) (3500 слов)

Договор о созданию открытого акционерного общества (рус>исп) (1300 слов)

Договор аренды квартиры для нежилых целей (исп>рус) (2800 слов)

Договор купли-продажи квартиры (исп>рус) (3200 слов)

Договор купли-продажи квартиры + договор аренды для нежилых целей (6000 слов)

Паспорт для гидравлического подъемного стола (исп>рус, 4700 слов)

Парикмахерские инструкции (рус>исп, 2000 слов)

Руководство по эксплуатации кранов (исп>рус, около 100 тыс. слов)

Свидетельство о регистрации. Договор купли продажи квартиры (рус>исп, 1500 слов)

Коллективный иск по вопросу возмещения убытков (исп>рус, 6000 слов)

Промо-буклет производителя высокотехнологичных носков (esp>rus 30 тыс. знаков)

Устав общества с ограниченной ответственностью (rus>esp, 33 тыс. знаков)

Изложение мотивов Органического декрета об углеводородах Президента Венесуэлы и краткое изложение самого декрета (esp>rus, 60 тыс. знаков)

Соглашение о техническом сотрудничестве по разработке проекта по осуществлению количественной оценки и подтверждения запасов нефти (esp>rus, 57 тыс. знаков)

Инструкция к применению эластичных бинтов (esp>rus, 10 тыс. знаков)

Учредительный договор о совместной деятельности по созданию совместного общества с ограниченной ответственностью (rus>esp, 23 тыс. знаков)

Корпоративные процедуры SAP (esp>rus, 39 тыс. знаков)

Сертификат соответствия красителей

Договор о найме (esp>rus, 1000 слов)

Нотариальные/юридические документы (выписки из трудовых книжек; справки, c места работы, о зарплате, медицинские, о состоянии здоровья, согласие на выезд несовершеннолетних, о составе семьи; диплома и выписки из него; муниципальное свидетельство о регистрации; удостоверение о внесении записей в базу данных; свидетельства о государственной регистрации права на собственность)

Португальский > Русский

Договор на открытие дебетовой/кредитной карты, порт-рус, прим

Разделы Гражданского Кодекса Бразилии о хозяйственных обществах, предприятиях, ответственности распорядителей обществ (порт>рус, 10000 слов)

Комментарии к нововведениям в Гражданском Кодексе Бразилии по вопросам гражданской ответственности (порт>рус. 6000 слов)

Аналитическое исследование по теме «Актуальные тенденции развития экономических и торговых отношений Республики Мозамбик» (pt>rus, 80 тыс. знаков)

Договор о учреждении акционерного общества (pt>rus, 1000 слов)

Анализ состояния водных ресурсов (pt>rus, 49 тыс. знаков)

Свидетельство о соблюдении правил организации производства и контроля качества лекарственных средств + нотариальный акт + апостиль

Итальянский > Русский

Протокол собрания акционеров (+нотариальные записи)

Свидетельство о регистрации в постоянном отделе

Протокол собрания Административного совета акционерного общества

Руководство по эксплуатации установки фильтрации

Английский Русский

- Договор о профессиональных услугах OSS (6000 слов)

- Техническое задания на поставку программного обеспечения OSS (англ>рус, 6000 слов)

- Рекламные материалы для сайта отеля (14000 слов)

- Руководящие нормы и правила компании (Дисциплинарные положения, сокращение штатов, разделение работы и т.д.) (англ>рус, 12 тыс. слов)

- Протокол собрания международной организации в сфере ж/д транспорта (англ>рус, 3000 слов)

- Лицензионное соглашение по программному обеспечению (англ>рус, 4000 слов)

- Протокол собрания по вопросам сертификации компонентов ж/д проекта (англ>рус, 4000 слов)

- Руководство по эксплуатации машины для сортировки фруктов (англ>рус, 5000 слов)

- Ценовое предложение на поставку газоструйной линии (6300 слов)

- Разделы веб-сайта с каталогом недвижимости (3200 слов)

- Ипотечный договор. Договор об учреждении безотзывного траста (4400 слов)

- Отчет о визите в фонд поддержки малого и среднего бизнеса (финансы, организационная структура) (7000 слов)

- Техническое руководство к трикотажной линии (80 тыс. слов)

- Техническое описание толстолистового прокатного стана (eng-rus, 46 тыс. знаков)

- Рекламный бюллетень с косметическими продуктами (eng-rus, 90 тыс. знаков)

- Руководство по использованию программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов (eng-rus, 568 тыс. знаков)

- Договор о поставке линии по наполнению бутылок (eng-rus, 53 знаков)

- Договор займа (eng-rus, 37 тыс. знаков)

- Технические описания к подсистемам «Земляные сооружения» и «Дорожные работы» по проекту строительства железной дороги (eng>rus, 59 тыс. знаков)

- Материалы по результатам анализа стабильности лекарственных препаратов (eng>rus, 230 тыс. знаков)

- Проект отчета руководства компании (management report) (eng>rus, 15 тыс. знаков)

- Договор об учреждении акционерного общества (eng>rus, 24 тыс. знаков)

- Руководство по обеспечению качества (Фармацевтическая промышленность) (eng>rus, 122 тыс. знаков)

- Материалы к семинару по тренингу влияния (eng>rus, прим. 100 тыс. знаков)

- Паспорта пакетов (описание объема поставки, материалы, границы поставки, этапы/планы установки, документация на отбор) для алюминиевого завода (rus>eng)

- Учредительный договор корпорации (eng>rus 40 тыс. знаков)

- Правила внутреннего трудового распорядка Акционерного общества (rus>eng)

- Технические спецификации к тендерной документации на выполнение работ по проекту строительства железной дороги (прокладки, шайбы, клеммы, укладка балласта, крепеж и т.д.) (eng>rus, 45 тыс. знаков)

- Аварийный акт андеррайтеров (отказ и повреждение двигателей судна, прибрежные воды Нигерии) (eng>rus, 23 тыс. знаков)

- Глава из руководства компании по занятию канала, посвященная системе управления телекоммуникационными услугами (eng>rus 20 тыс. знаков)

- Раздел документа, посвященного банкам, обеспечивающим выполнение договоров по купле-продаже ипотечных кредитов (eng>rus)

- Патент, посвященный легочно-поверхностному способу лечения атипичной пневмонии (SARS) (rus>eng, 10 тыс. знаков)

- Перевод раздела "Технические требования и условия" конкурсной документации на поставку гидротурбин для ГЭС (rus>eng, 58 тыс. знаков)

- Инструкции по монтажу стоматологической установки, эксплуатации компрессора установки (eng>rus 17 тыс. знаков)

- Патентная заявка "Система обнаружения проникновения воды (через обшивку трубопровода)". (eng>rus 20 тыс. знаков)

- Анализ керна скважин 1, 2, 3. (газоконденсатное месторождение) (eng>rus, прим. 40 тыс. знаков)

- Документация по проведению второго этапа тендера на разработку проекта привязки, изготовлению и поставки гидроагрегатов и поставки гидроагрегатов для нужд двух российских ГЭС (rus>eng, 60 тысяч знаков)

- Программное обеспечение модульные измерения и система автоматизации экструдера. (eng>rus, 30 тыс. знаков)

- Вопросник о деталях инвестиционного проекта, запрос о помощи в поиске партнера для реализации проекта стекольного производства (eng>rus,10 тыс. знаков)

- Материалы для семинара по технологии обработки коронарными разрядами (eng>rus, 80 тыс. знаков)

- ГОСТ 34.201-89 («Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем») (rus-eng, 14,5 тыс. знаков)

Небольшие проекты (английский язык)

- Cводные отчеты по результатом обследования пациентов

- Контракт на предоставление услуг по печати брошюр в целях повышения осведомленности о деятельности организации-заказчика

- Договор комиссии

- Приложение к договору купли-продажи

- Инструкции по эксплуатации контроллера продувочной воды

- Меморандум о парламентском сотрудничестве

ОПЫТ РАБОТЫ (Штатная работа)

MFK Chemical Corporation, май 2006 г. – июнь 2007 г, штатный переводчик - административный работник

- Перевод устава представительства компании, сопровождение договора на поставку оборудования, ведение коммерческой корреспонденции

ИЧПУП "Вискамир", (производство вискозных оболочек), май 2003 – май 2006 г., штатный переводчик

Основные выполненные проекты

- Профильные патенты (всего около 50 шт.); регламент производства; инструкция по запуску технологической линии; методика измерения характеристик твердости резины; перевод чертежей; отчеты о посещении предприятия (зарубежными консультантами) (а также регулярные удаленные консультации); основные нормы работы; описание должностных обязанностей персонала; планы модернизации залов и цехов; учебные материалы по технологии процесса

- Бизнес-план; штатное расписание; инвестиционный план; устав предприятия; договор аренды; материалы по методикам оценки имущества; веб-сайт предприятия

Регулярно выполняемые проекты

- Юридическая документация

- Финансово-экономическая документация

- Бухгалтерские документы:

- Рекомендации зарубежных консультантов

- Отчеты о работе служб

- Регулярные отчеты о параметрах технологического процесса/эксперимента/линии

- Протоколы испытаний

- Спецификации к оборудованию и материалам:

- Консультации зарубежных специалистов .

Языковые пары: русский испанский, русский английский