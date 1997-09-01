Компании необходим человек, разбирающийся в PHP и HTML на хорошем уровне. Для начала нужно перенести и сделать рабочим сайт с одного хостинга на другой. Если Вы хорошо разбираетесь в HTML и PHP - возможно долгосрочное ...
Образование:
1997-09-01 - 2002-07-01 МГУДТ
химико-технологический, ХТиПЭ, химик-технолог
бакалавр техники и технологии. Все курсовые работы и защита диплома - на "отлично". Средний балл по предметам - 4,16
Знание иностранных языков: английский степень владения: читаю со словарем
Опыт работы:
2003-09-01 - 2005-11-01 нет
Интернет
специалист общего профиля по Интернету
Выполнял различного рода разовую работу в Интернет (интрнет-реклама, верстка, редактирование сайтов)
2006-01-01 - наст. вр. ООО "АБМ-Строй"
Аренда и продажа строительного оборудования
Руководитель интернет-проекта
Занимаюсь всеми вопросами по присутствию фирмы в Интернет (интернет-реклама, добавление и переаботка информации на сайте, ведение статистики, поисковая оптимизация в меньшей степени, заказы по выполнению различного рода работ в Интернет). Достижения: повышена посещаемость и конверсия (превращение посетителя сайта в клиента). Серьезно увеличены продажи.
Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:
- работа с интернет-рекламой;
- конверсия посетителя сайта в клиента;
- поисковая оптимизация (на среденм уровне);
- HTML;
- Photoshop (на среднем уровне);
- общее руководство интернет-проетом
- ведение переговоров и заказ тех или иных услуг и отслеживание качественного выполнения заказов в веб-студиях;
- работа со платежными ситемами Yandex.Деньги и WebMoney
Дополнительные сведения:
Интересует в первую очередь удаленная работа. Предложения с неудаленным графиком работы рассматриваются при НУ ОЧЕНЬ ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ. Минимальная ставка - 300 евро не относится к полноценному управления проектом. В общем, рассмотрю все предложения.
- Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад