Образование:

1997-09-01 - 2002-07-01 МГУДТ

химико-технологический, ХТиПЭ, химик-технолог

бакалавр техники и технологии. Все курсовые работы и защита диплома - на "отлично". Средний балл по предметам - 4,16

Знание иностранных языков: английский степень владения: читаю со словарем

Опыт работы:

2003-09-01 - 2005-11-01 нет

Интернет

специалист общего профиля по Интернету

Выполнял различного рода разовую работу в Интернет (интрнет-реклама, верстка, редактирование сайтов)

2006-01-01 - наст. вр. ООО "АБМ-Строй"

Аренда и продажа строительного оборудования

Руководитель интернет-проекта

Занимаюсь всеми вопросами по присутствию фирмы в Интернет (интернет-реклама, добавление и переаботка информации на сайте, ведение статистики, поисковая оптимизация в меньшей степени, заказы по выполнению различного рода работ в Интернет). Достижения: повышена посещаемость и конверсия (превращение посетителя сайта в клиента). Серьезно увеличены продажи.

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:

- работа с интернет-рекламой;

- конверсия посетителя сайта в клиента;

- поисковая оптимизация (на среденм уровне);

- HTML;

- Photoshop (на среднем уровне);

- общее руководство интернет-проетом

- ведение переговоров и заказ тех или иных услуг и отслеживание качественного выполнения заказов в веб-студиях;

- работа со платежными ситемами Yandex.Деньги и WebMoney

Дополнительные сведения:

Интересует в первую очередь удаленная работа. Предложения с неудаленным графиком работы рассматриваются при НУ ОЧЕНЬ ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ. Минимальная ставка - 300 евро не относится к полноценному управления проектом. В общем, рассмотрю все предложения.