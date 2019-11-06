Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
1С
Исполнитель разобрался с выгрузками и базой. В короткий срок сформированы все отчеты, которые были приняты налоговой.
Ответный отзыв
Точное было дано задание, заказчик быстро реагировал и отвечал на запросы информации, на возникающие вопросы. Своевременная оплата. Сотрудничеством довольна. Готова оказывать бухгалтерские услуги и в будущем, если обратиться. Рекомендую!
Бухгалтерские услуги
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга