buhuslugi999

Наталья buhuslugi999

 
53 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Восстановить ведение бухгалтерии
Исполнитель разобрался с выгрузками и базой. В короткий срок сформированы все отчеты, которые были приняты налоговой.
Точное было дано задание, заказчик быстро реагировал и отвечал на запросы информации, на возникающие вопросы. Своевременная оплата. Сотрудничеством довольна. Готова оказывать бухгалтерские услуги и в будущем, если обратиться. Рекомендую!
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга