Регион 57

Личная информация: Город проживания: ОрелРайон проживания: ул. РаздольнаяУровень образования: ВысшееДата рождения: 12 декабря 1973 г.Пол: МужскойСемейное положение: Женат, дети естьГражданство: РоссияОпыт работы: 17 лет руководитель среднего звена в различных должностях в ОАО РЖД ( бригадир, начальник участка, главный инженер, инженер-технолог)Период работы: С 23 апреля 2012 годаДолжность: Начальник участка (Полная занятость)Название организации: ОАО "РЖД" Орловская дистанция пути, г. ОрелЖелезнодорожные перевозки, текущее содержание путПериод работы: С марта 2008 по апрель 2012 годаДолжность: Главный инженер (Полная занятость)Название организации: ОАО "РЖД" Орловская дистанция пути, г. ОрелЖелезнодорожные перевозки, текущее содержание путипредприятия.Период работы: С ноября 2007 по март 2008 годаДолжность: Начальник участка (Полная занятость)Название организации: ОАО "РЖД" Орловская дистанция пути, г. ОрелЖелезнодорожные перевозки, текущее содержание путиПериод работы: С января 2000 по ноябрь 2007 годаДолжность: Дорожный мастер (Полная занятость)Название организации: ОАО "РЖД" Орловская дистанция пути, г. ОрелЖелезнодорожные перевозки, текущее содержание пути

Малый бизнес - Вендинг с 2005 по 2010г город ОрелОбразование: Учебное заведение: Московский государственный университет путей сообщения, г. МоскваДата окончания: Июнь 1999 годаФакультет: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйствоСпециальность: Инженер-строительФорма обучения: Дневная/ОчнаяУчебное заведение: Мценский металлургический техникум, г. МценскДата окончания: Июнь 1993 годаФакультет: МеталлургияСпециальность: Техник-технологФорма обучения: Дневная/ОчнаяКурсы и тренинги:Название курса: Повышение курсов квалификацииУчебное заведение: МИИТ, г. МоскваПродолжительность: 2 месяцаДата окончания: Апрель 1997 годаНазвание курса: Повышение курсов квалификацииУчебное заведение: Автотранспортный техникумПродолжительность: 7днейНазвание курса: Пожарно-технический минимумУчебное заведение: Российская академия путей сообщенияПродолжительность: 36 часовНазвание курса: Краткосрочный курс повышения квалификации в УМЦ ГУ МЧС России по Орловской обл.Учебное заведение: Главное управление МЧС России по Орловской областиУчебное заведение: учебный центр г. ОрелНазвание курса: Экологический минимумНазвание курса: Курс по электробезопасностиНазвание курса: Курс по охране трудаУчебное заведение: Автономная некоммерческая организация «Корпоративный университет ОАО «РЖД» (свидетельство о повышении квалификации ID/E №0022)Название курса: Корпоративный лидер по программе повышения квалификации руководителей холдинга «РЖД» в объёме 120 академических часовПримечание: на все курсы имеются документы (свидетельства, удостоверения)Иностранные языки и компьютерные навыки: Немецкий язык: ТехническийКомпьютерные навыки и знания: MS Office 2003/2007, InternetУровень владения компьютером: Уверенный пользовательДополнительная информация: Наличие водительских прав: Категории B, CКлючевые навыки и достижения: Большой организационный опыт, опыт работы со структурами железной дороги, государственными и негосударственными структурами. Работа с договорами, субподрядчиками, с поставщиками строительных материалов и изделий. Координация всей деятельности по проекту (взаимодействие с проектной организацией, работа с заказчиками). Приемка проектной документации, проверка ее по критериям полноты и качества.Организация и контроль за производством работ.Приемка и учет выполненных работ с оформлением соответствующей документации. Подготовка и проведение необходимых испытаний, освидетельствований, рабочей и приемочной комиссий.Передача объекта и инженерных коммуникаций эксплуатирующим организациям с оформлением соответствующей документации.Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Работоспособность, обучаемость, аккуратность, ответственность, эмоциональная уравновешенность, упорство, настойчивый в достижении цели, принимаю все новое и применяю в работе, общителен.Ваши занятия в свободное время: Отдых на природе, автопутешествия