специализация: инвестиционное и бизнес-планирование

Долгосрочный практический опыт в ведущих производственных и торговых компаниях Украины:

- Бизнес-планирование и финансовое моделирование на основе дисконтированных денежных потоков

- Расчёт-обоснование инвестиционных проектов (методом моделирования и дисконтирования денежных потоков с расчётом NPV, IRR, DPP и пофакторным анализом устойчивости проекта), мониторинг выполнения принятых проектов и достижения их проектной эффективности

- Анализ продаж, коммерческих и логистических процессов, формирование многофакторных моделей развития ситуаций