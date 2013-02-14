специализация: инвестиционное и бизнес-планирование
Долгосрочный практический опыт в ведущих производственных и торговых компаниях Украины:
- Бизнес-планирование и финансовое моделирование на основе дисконтированных денежных потоков
- Расчёт-обоснование инвестиционных проектов (методом моделирования и дисконтирования денежных потоков с расчётом NPV, IRR, DPP и пофакторным анализом устойчивости проекта), мониторинг выполнения принятых проектов и достижения их проектной эффективности
- Анализ продаж, коммерческих и логистических процессов, формирование многофакторных моделей развития ситуаций
Финансовые услуги
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