РЕЗЮМЕ
Бурняшев Андрей Андреевич
Возраст: 22 года
Семейное положение: холост
Образование:
Камышинский технологический институт
факультет информатики
Опыт работы:
2001г Компьютерный клуб системный администратор
2002г Компьютерный клуб
2003г рекламная фирма
2004г производственная фирма отдел рекламы, дизайнер
профессиональный опыт:
проектирование и написание дистрибутивных дисков
программирование на с++ под оболочкой Borland c++ builder
написание сайтов с технологией flash+ActivX
3D моделирование, визуализация, анимация
знание программ:
3D studio max
Borland c++ builder
Flash+ActivX
Photoshop
DreamWeaver
Cool edit pro (звуковой редактор)
Premiere
Corel draw