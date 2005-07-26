РЕЗЮМЕ

Бурняшев Андрей Андреевич

Возраст: 22 года

Семейное положение: холост

Образование:

Камышинский технологический институт

факультет информатики

Опыт работы:

2001г Компьютерный клуб системный администратор

2002г Компьютерный клуб

2003г рекламная фирма

2004г производственная фирма отдел рекламы, дизайнер

профессиональный опыт:

проектирование и написание дистрибутивных дисков

программирование на с++ под оболочкой Borland c++ builder

написание сайтов с технологией flash+ActivX

3D моделирование, визуализация, анимация

знание программ:

3D studio max

Borland c++ builder

Flash+ActivX

Photoshop

DreamWeaver

Cool edit pro (звуковой редактор)

Premiere

Corel draw