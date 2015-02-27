burovaanuta

Работаю только на результат.

Имею высшее медицинское образование по специальности-Врач физиотерапевт.

Опыт работы во фрилансе-6 месяцев.

Навыки: знание английского языка, редактирование текстов, рерайт, составление отчётов, размещение рекламы. Опытный пользователь ПК.

Личные качества: быстрая обучаемость, ответственность, высокая работоспособность, дружелюбие, коммуникабельность.

В данный момент не работаю, имею постоянный доступ к высокоскоростному, безлимитному интернету. Готова посвятить всё свободное время работе.

Контактные данные: [email protected]