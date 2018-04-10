business-labor

Фмнансовое консультирование, Бухгалтерский учет. Опытный финансист.
Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, расчет и анализ себестоимости, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, стратегическое консультирование.
Подготовка отчетности МСФО, в том числе консолидированной. Опыт прохождения аудита Big4
Составление бизнес-планов, в том числе по стандартам банков, ФРИИ, венчурных фондов.
Консультации по размещению проектов на краудфандинговых площадках.
Стоимость бизнес-плана – от 10'000 руб.
Стоимость часа консультации – 1'000 руб.
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