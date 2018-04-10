business-labor

Фмнансовое консультирование, Бухгалтерский учет. Опытный финансист.

Маркетинговые исследования, бизнес-планирование, расчет и анализ себестоимости, анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, стратегическое консультирование.

Подготовка отчетности МСФО, в том числе консолидированной. Опыт прохождения аудита Big4

Составление бизнес-планов, в том числе по стандартам банков, ФРИИ, венчурных фондов.

Консультации по размещению проектов на краудфандинговых площадках.

Стоимость бизнес-плана – от 10'000 руб.

Стоимость часа консультации – 1'000 руб.