Прогулка для укрепления здоровья

Клиническая картина.

Инкубационный период составляет от 16 до 50 дней для заражения вирусом A, а для вируса B - до 180 дней.

Клинические и биохимические характеристики острого гепатита, вызванного этими вирусами, одинаковы для обоих типов, то есть A и B, и поэтому будут обсуждаться совместно.

В некоторых случаях типа B за несколько недель до желтухи возникают боли в суставах разного местоположения и степени тяжести, вынуждающие их искать медицинскую помощь.

Также наблюдались мигрени, кожные высыпания с аллергическими и менее геморрагическими признаками.

Чаще при дисфагии и диспепсии преобладают симптомы, но они появляются за несколько-несколько дней до желтухи.

Повышение температуры тела не является постоянным симптомом.

Обычно начальные симптомы исчезают с появлением желтухи.

Прежде чем заметить пожелтение конъюнктивы, внимание пациента привлекает более темный цвет мочи.

Вскоре кожа становится желтой, а цвет кала становится ярче.

Из-за расширения печени она затягивает мешок, что вначале вызывает чувство переполнения в правой подзбзре, а затем тупую боль в этой области.

Селезенка также часто увеличивается, что особенно легко узнать у детей и подростков.

В этот период заболевания наблюдается олигурия.

Желтуха является одним из симптомов заболевания, встречающегося только у некоторых пациентов.

Его тяжесть не может быть прямым показателем тяжести течения заболевания.

Способность оценить опьянение пациента гораздо важнее, что не просто и не легко.

Он состоит из многих трудно измеримых симптомов, таких как: сонливость, апатия, общая слабость, тошнота и часто рвота, головные боли, симптомы геморрагического диатеза, главным образом сосудистого, с кровотечением из носа, десен и петехий на коже и слизистых оболочках.

Индикатором интоксикации является также тот факт, что эти симптомы развиваются параллельно с желтухой, но не проходят, когда это происходит.

В наиболее тяжелых случаях печеночная энцефалопатия возникает из-за острого печеночного некроза.

Симптомами объявления являются: выраженная интенсивность интоксикации, иногда смена ритма сна, а также изменчивость настроения - от глубокой депрессии до эйфорических состояний, гиперактивность нерва, выраженные нарушения концентрации и внимания http://headache.su/spazm-sosudov-golovnogo-mozga-2.html.

Письмо пациента становится размытым.

В течение нескольких десятков или более часов появляются более глубокие нарушения сознания, путаница во времени и месте; больные люди ведут себя «странно».

Затем добавляются различные степени психомоторного возбуждения, хлопающие движения в суставах и запястьях (хлопающий тремор), выдающееся усиление сухожильных рефлексов, часто остановка.

Типичное зловоние печени ощущается изо рта.

Наконец, кома возникает с полным отсутствием контакта, болевым ответом, уменьшением и атрофией сухожильных рефлексов и зрачковых реакций на свет.

Печень быстро сокращается.

В случаях, приводящих к смерти, возникает нарушение дыхания и кровообращения.

Симптомы периода до комы длятся от нескольких часов до нескольких дней, а кома - обычно от 2 до 6 дней.

Раннее интенсивное лечение может быть вокруг.

30% случаев спасают жизни этих пациентов.