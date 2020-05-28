Добрый день! Создам с нуля или настрою и буду вести Вашу рекламную кампанию.

Добрый день!Создам с нуля или настрою и буду вести Вашу рекламную кампанию.

Что входит в Настройку

-Согласование с Вами целей Вашей кампании.

-Анализ Вашего продукта. Представлю вменяемый аудит от лица "обычного" потенциального клиента.

Имею опыт работы с клиентом в предложении услуг как b2b так и b2c.

Диплом специалиста по рекламе в Я.директ и Google Ads

-Анализ конкурентов и ниши в целом.

-Создание объявлений в количестве необходимом для результативной РК.

-Согласование и внесение бюджета для РК.

-Запуск РК.

-Поток новых и давно забытых старых клиентов.

-В течение недели буду проводить подробный анализ статистики и буду оптимизировать Вашу кампанию, достигая качественных показателей. От Вас будет необходим доступ к сайту для установки сервиса, предоставляющего статистику по посетителям. Без него результативность будет "разовой".

Оцените мои труды, по мере того, как ощутите реальный эффект от нашего сотрудничества. Так же попрошу оставить свой отзыв.

Пишите на ̶W̶h̶a̶t̶s̶A̶p̶p̶ или ВК /rek_direkt, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.

Минимум затрат - Максимум результата!