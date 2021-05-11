Бухгалтерское обслуживание ФОП, юр.лиц все виды налогобложения
• Создание и подача бухгалтерской отчетности в электронном виде;
• Ведение и управление бухгалтерского и налогового учета;
• Постановка и организация учета;
• Подготовка к проверке, восстановление и исправление бухгалтерского и налогового
учета.
Кратко о себе: опыт работы глав.бухгалтером 19 лет. Виды деятельности: производство (металлоконструкций, пластмассовых изделий, растительного масло),, торговля, транспортные услуги, строительство.
Портфолио
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