Бухгалтерское обслуживание ФОП, юр.лиц все виды налогобложения

• Создание и подача бухгалтерской отчетности в электронном виде;

• Ведение и управление бухгалтерского и налогового учета;

• Постановка и организация учета;

• Подготовка к проверке, восстановление и исправление бухгалтерского и налогового

учета.

Кратко о себе: опыт работы глав.бухгалтером 19 лет. Виды деятельности: производство (металлоконструкций, пластмассовых изделий, растительного масло),, торговля, транспортные услуги, строительство.