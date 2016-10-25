byls_trade

Професійна юридична (правова) допомога для Вас у найкоротші строки

- усна та письмова особиста юридична консультація;

- юридична консультація онлайн (телефон, skype, viber, email, vk, fb);

- складання скарг, заяв, звернень до органів державної влади та правоохоронних органів;

- складання претензій;

- складання процесуальних документів до суду (позовів, заяв,апеляційних та касаційних

скарг, заперечень на позови,апеляційні та касаційні скарги, заяв про перегляд

судових рішень) з питань трудового, земельного, сімейного, цивільного,

господарського, житлового, адміністративного права, у справах про

адміністративні правопорушення;

- представництво в суді Ваших інтересів з питань трудового, земельного, сімейного, цивільного,

господарського, адміністративного, житлового права;

- видача довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на

нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження

об’єктів нерухомого майна.