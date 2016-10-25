byls_trade

- усна та письмова особиста юридична консультація;
- юридична консультація онлайн (телефон, skype, viber, email, vk, fb);
- складання скарг, заяв, звернень до органів державної влади та правоохоронних органів;
- складання претензій;
- складання процесуальних документів до суду (позовів, заяв,апеляційних та касаційних
скарг, заперечень на позови,апеляційні та касаційні скарги, заяв про перегляд
судових рішень) з питань трудового, земельного, сімейного, цивільного,
господарського, житлового, адміністративного права, у справах про
адміністративні правопорушення;
- представництво в суді Ваших інтересів з питань трудового, земельного, сімейного, цивільного,
господарського, адміністративного, житлового права;
- видача довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об’єктів нерухомого майна.