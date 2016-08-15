Бюро Переводов «ЦЕЗАРЬ» - альянс переводчиков, систематизировавший опыт, методы и принципы работы переводческих агентств и направивший свои действия на повышение эффективности, продуктивности и результативности данной сферы услуг.
Мы выбрали для себя следующие принципы и придерживаемся их:
Принцип 1. Ответственность – первый шаг к доверию.
Мы отвечаем за свои действия и несем ответственность за тех, кто работает с нами.
Принцип 2. Инновации – залог успеха.
Мы предаем большое значение внедрению новых технологий как при выполнении переводов, так и в системе обслуживания клиентов.
Принцип 3. Развитие – движение в будущее.
Мы поддерживаем процесс непрерывного совершенствования предоставляемых услуг и деятельности всех подразделений компании.
Принцип 4. Гибкая ценовая политика — гарант взаимовыгодного сотрудничества.
Накопительные, количественные, индивидуальные скидки; скидки для постоянных клиентов; скидки на переводы для бизнеса.
Принцип 5. Мы фанаты своего дела!
Преимущества работы с нами:
- индивидуальный подход к клиенту
- коллектив профессиональных лингвистов-переводчиков
- контроль качества на всем цикле проекта
- гарантия соблюдения сроков выполнения
- гибкая ценовая политика
Сайт: caesar-perevod.com
E-mail: [email protected]
Телефон:
+38 (067) 703 94 23
+38 (066) 550 30 42
Skype: caesar-perevod
Viber, WhatsApp: +38 067 703 94 23