Бюро Переводов «ЦЕЗАРЬ»

Бюро Переводов «ЦЕЗАРЬ» - альянс переводчиков, систематизировавший опыт, методы и принципы работы переводческих агентств и направивший свои действия на повышение эффективности, продуктивности и результативности данной сферы услуг.

Мы выбрали для себя следующие принципы и придерживаемся их:

Принцип 1. Ответственность – первый шаг к доверию.

Мы отвечаем за свои действия и несем ответственность за тех, кто работает с нами.

Принцип 2. Инновации – залог успеха.

Мы предаем большое значение внедрению новых технологий как при выполнении переводов, так и в системе обслуживания клиентов.

Принцип 3. Развитие – движение в будущее.

Мы поддерживаем процесс непрерывного совершенствования предоставляемых услуг и деятельности всех подразделений компании.

Принцип 4. Гибкая ценовая политика — гарант взаимовыгодного сотрудничества.

Накопительные, количественные, индивидуальные скидки; скидки для постоянных клиентов; скидки на переводы для бизнеса.

Принцип 5. Мы фанаты своего дела!

Преимущества работы с нами:

- индивидуальный подход к клиенту

- коллектив профессиональных лингвистов-переводчиков

- контроль качества на всем цикле проекта

- гарантия соблюдения сроков выполнения

- гибкая ценовая политика

Сайт: caesar-perevod.com

E-mail: [email protected]

Телефон:

+38 (067) 703 94 23

+38 (066) 550 30 42

Skype: caesar-perevod

Viber, WhatsApp: +38 067 703 94 23