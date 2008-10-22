PHP, MySQL, Apache, Smarty, Javascript, HTML и т.д.

1 год работы в иностранной компании по разработке веб-ресурсов.

Есть своя CMS. Создание сайтов со сложными каталогами, интернет-магазинами и авторизациями пользователей - обычное дело, не говоря уже о простейших сайтах. Выполненных работ в бывшей компании около 30-40.

Работу предлагать только не требующую полной или частичной занятости. Работаю удалённо. Выполняю заказы (создание сайтов, продвижение сайтов, абонентское обслуживание) только по договору и техническому заданию. Имеется юридическое лицо.

тел.: +79263031120