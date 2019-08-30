camille_bo

Здравствуйте, меня зовут Болехан Камилла. Я графический дизайнер и иллюстратор.

Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, полиграфией и иллюстрациями.

Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную работу.

Мне нравится мое дело.

Я постоянно на связи.

Для меня в приоретете взаимопонимание с клиентом и постоянная комунникация , а также понимание поставленной задачи для дальнейшего лучшего ее решения.

В основном работаю в Adobe Photoshop и Corel Draw /Adobe Illustator.

Языки: украинский, русский, немного английский.

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Со мной всегда можно связаться по следующим контактам:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @camillee

Буду рада сотрудничеству с Вами!