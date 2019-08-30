camille_bo

Камилла Болехан camille_bo

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Болехан Камилла. Я графический дизайнер и иллюстратор.

  • Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, полиграфией и иллюстрациями.
  • Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную работу.
  • Мне нравится мое дело.
  • Я постоянно на связи.
  • Для меня в приоретете взаимопонимание с клиентом и постоянная комунникация , а также понимание поставленной задачи для дальнейшего лучшего ее решения.
В основном работаю в Adobe Photoshop и Corel Draw /Adobe Illustator.

Языки: украинский, русский,  немного английский.

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Со мной всегда можно связаться по следующим контактам:

Почта: [email protected]

Телеграмм: @camillee

Буду рада сотрудничеству с Вами!