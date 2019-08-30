camille_bo

Здравствуйте, меня зовут Болехан Камилла. Я графический дизайнер и иллюстратор.
- Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, полиграфией и иллюстрациями.
- Работая над проектом, я уделяю большое внимание мелочам, и стараюсь создать максимально интересную работу.
- Мне нравится мое дело.
- Я постоянно на связи.
- Для меня в приоретете взаимопонимание с клиентом и постоянная комунникация , а также понимание поставленной задачи для дальнейшего лучшего ее решения.
Языки: украинский, русский, немного английский.
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Со мной всегда можно связаться по следующим контактам:
Почта: [email protected]
Телеграмм: @camillee
Буду рада сотрудничеству с Вами!