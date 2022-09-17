casi_89

Нигяр Кулиева casi_89

 
37 летАзербайджан/Баку
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Оцифровка чертежей и 3D визуализация

Работаю в сфере архитектуры и дизайна более 10 лет. Решила попробовать себя как фрилансер. Работы в портфолио все выполнены сомой лично. От чертежей до 3D визуализации

Портфолио