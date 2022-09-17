Оцифровка чертежей и 3D визуализация
Работаю в сфере архитектуры и дизайна более 10 лет. Решила попробовать себя как фрилансер. Работы в портфолио все выполнены сомой лично. От чертежей до 3D визуализации
Портфолио
- Дизайн Спальни26 просмотров
- Дизайн Спальни в неоклассическом стиле28 просмотров
- Дизайн Спальни16 просмотров
- Дизайн Гостинной Студии18 просмотров
- Дизайн Спальни для подростка11 просмотров
- Дизайн Сан_узла11 просмотров
- Экстерьер частного дома15 просмотров
- Дизайн Гостинной11 просмотров
- Экстерьер дома20 просмотров
- Дизайн Спальни для подростка12 просмотров
- Дизайн Спальни12 просмотров
- Дизайн Спальни12 просмотров