Выполняю любую работу
Английский — средний уровень
О себе
Апрель 2012 — Май 2013 (1 год и 2 месяца)
ООО Алафа
Специалист по работе с клиентами
Работа с холодными звонками и текущей документацией
Август 2013 — Декабрь 2013 (5 месяцев)
Русфинанс банк
Кредитный специалист
Оформление кредитов и рассрочек на точках продаж.
Сентябрь 2014 — Ноябрь 2014 (3 месяца)
Дешели
Менеджер по персоналу
Подбор персонала на работу
Учебные заведения
Академия ФСИН России, Бухгалтерский учет и аудит, 2018
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