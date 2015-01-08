casim96

Ольга casim96

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Выполняю любую работу

Английский — средний уровень

О себе

Апрель 2012 — Май 2013 (1 год и 2 месяца)

ООО Алафа

Специалист по работе с клиентами

Работа с холодными звонками и текущей документацией

Август 2013 — Декабрь 2013 (5 месяцев)

Русфинанс банк

Кредитный специалист

Оформление кредитов и рассрочек на точках продаж.

Сентябрь 2014 — Ноябрь 2014 (3 месяца)

Дешели

Менеджер по персоналу

Подбор персонала на работу

Учебные заведения

Академия ФСИН России, Бухгалтерский учет и аудит, 2018