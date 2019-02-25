Всем привет! Я радиоведущий, диктор, звукорежиссер, сценарист и креатор.
Все что можно сделать со звуком я обязательно сделаю и результат будет максимально крутой!
Делаю крутые и качественные рекламные ролики, от написания сценария до rendering!
Автоответчики под ключ, дикторская начитка, аудиокниги, озвучка видео, подбор саундтреков и спецэффектов, музыкальное оформление и все, что связано со звуком! (смотрите портфолио)
Отличные цены и разумные сроки!
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Портфолио
- Примеры моего голоса113 просмотров
- Диктор, Звукорежиссер, Сценарист130 просмотров
Аудиомонтаж
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от $30
от 1 дня
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Озвучивание
нет отзывов
от $7
от 1 дня
нет рейтинга