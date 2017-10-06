cath09

Екатерина cath09

 
32 годаРоссия/Ульяновск
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик с/на английский язык, Расшифровщик аудиозаписей на английском

Образование: Высшее педагогическое образование по специальности учитель английского и французского языков (диплом с отличием). 

Опыт работы: 1 год - преподавателем английского в частной школе, 2 года - техническим переводчиком. 

Мои услуги:

- Качественный перевод с/на английский по следующим тематикам: общая, деловая переписка, сайты, информационные технологии, инструкции, статьи, документы, рекламные и маркетинговые материалы и другое. 200 рублей за 1000 знаков с пробелами. 

- Расшифровка аудиозаписей на русском и английском языках. 

Пишите на [email protected] . Буду рада сотрудничеству! 