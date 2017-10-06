Переводчик с/на английский язык, Расшифровщик аудиозаписей на английском
Образование: Высшее педагогическое образование по специальности учитель английского и французского языков (диплом с отличием).
Опыт работы: 1 год - преподавателем английского в частной школе, 2 года - техническим переводчиком.
Мои услуги:
- Качественный перевод с/на английский по следующим тематикам: общая, деловая переписка, сайты, информационные технологии, инструкции, статьи, документы, рекламные и маркетинговые материалы и другое. 200 рублей за 1000 знаков с пробелами.
- Расшифровка аудиозаписей на русском и английском языках.
Пишите на [email protected] . Буду рада сотрудничеству!
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