Клиенту доступоно - Видит список городов где есть товар или его можно предзаказать -Предзаказ это позиция у магазина, после оплаты которй магазин обязан предоставить адрес клада с товаром в оговоренные сроки при оплате этого заказа( например предзаказ 100гр шишек цена 50000 у.е. время готовности клада 1сутки после оплаты) - Виден список товаров которые есть в наличии или возможны в предзаказ - Видит список магазинов у которых есть товар или возможен предзаказ - Есть свой личный кабинет, в котором хранится история переписки с магазинами, история покупок, возможность оставлять отзывы магазинам, управление лицевым счетом.) - Есть лицевой счет на которм деньги хранятся в у.е. клиент пополняет свой личный счет с помощью киви, яндекс, биткоин - Возможность выводить у.е. со своего лицевого счета на свой личный киви счет,личный бтц счет