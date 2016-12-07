cellport

Евгений cellport

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Контент-менеджер

Занимаюсь наполнением интернет-магазинов на 1C Bitrix, Wordpress, Opencart и др.

Проекты, с которыми работал:

Сайт о недвижимости kvaros.ru

Онлайн-гипермаркет bookshop.ru

Интернет-магазин электроинструмента invoz.ru

Интернет-магазин промышленного оборудования shop.nt-rt.ru

Интернет-магазин музыкальных инструментов shop.sharephonic.ru

Интернет-магазин мобильной электроники и аксессуаров cellpoint.ru

Интернет-магазин электроники и офисной техники  olimp-servicoff.ru

Отзывы заказчиков

klitavi
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Наполнение развелекательного сайта
DLEHTML
Очень понравилась выполненная работа. Все было выполнено качественно, максимально быстро, ни разу не подвел по срокам. Буду в дальнейшем обращаться к Евгению. Рекомендую как ответственного человека, который сделает, как "для себя".
Приятно работать с Татьяной, держит наполнение проекта на высоком уровне, при этом она практикует довольно гибкий подход к работе, учитывая все, даже самые маленькие детали. В целом доволен человеческим общением с Татьяной.
Ответный отзыв
miraseo
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Подбор картинок на карточку товара
Доволен работой Евгения. Делает работу качественно, вникает в детали и всегда находится на связи. Будем сотрудничать дальше.
Рекомендую заказчика. Платит в срок, задачи ставит адекватные. Открыт к обсуждению проекта.
Ответный отзыв