Контент-менеджер
Занимаюсь наполнением интернет-магазинов на 1C Bitrix, Wordpress, Opencart и др.
Проекты, с которыми работал:
Сайт о недвижимости kvaros.ru
Онлайн-гипермаркет bookshop.ru
Интернет-магазин электроинструмента invoz.ru
Интернет-магазин промышленного оборудования shop.nt-rt.ru
Интернет-магазин музыкальных инструментов shop.sharephonic.ru
Интернет-магазин мобильной электроники и аксессуаров cellpoint.ru
Интернет-магазин электроники и офисной техники olimp-servicoff.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
DLEHTML
Очень понравилась выполненная работа. Все было выполнено качественно, максимально быстро, ни разу не подвел по срокам. Буду в дальнейшем обращаться к Евгению. Рекомендую как ответственного человека, который сделает, как "для себя".
Ответный отзыв
Приятно работать с Татьяной, держит наполнение проекта на высоком уровне, при этом она практикует довольно гибкий подход к работе, учитывая все, даже самые маленькие детали. В целом доволен человеческим общением с Татьяной.
$25
10 баллов
8 лет назад
Доволен работой Евгения. Делает работу качественно, вникает в детали и всегда находится на связи. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Платит в срок, задачи ставит адекватные. Открыт к обсуждению проекта.