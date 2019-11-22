3D Моделер и визуализатор

1 год опыта работы в геймдеве (моделинг окружения, персонажная анимация)

1 год опыта работы в сфере 3D печати

более 3 лет опыта самостоятельной работы (моделинг - интерьеры, экстерьеры, автомобили, предметный; анимация и VFX - симуляция поведения частиц, огонь, вода)