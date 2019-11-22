3D Моделер и визуализатор
1 год опыта работы в геймдеве (моделинг окружения, персонажная анимация)
1 год опыта работы в сфере 3D печати
более 3 лет опыта самостоятельной работы (моделинг - интерьеры, экстерьеры, автомобили, предметный; анимация и VFX - симуляция поведения частиц, огонь, вода)
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Портфолио
- Коттедж135 просмотров
- Квартира146 просмотров
- Спальня140 просмотров
- Barnes & Noble NOOK HD146 просмотров
- Ford Mustang100 просмотров
- Ibanez DMM1246 просмотров
- Очистительные сооружения114 просмотров
- Пень в плюще110 просмотров
- Магический эффект100 просмотров
- Лого-заставка 2116 просмотров
- Плазменная лампа124 просмотра
- Лого-заставка116 просмотров