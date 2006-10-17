Высшее филологическое образование.

Опыт работы: 2 года референт пресс-службы АЧ УВДТ; 1,5 года - дизайнер, менеджер по работе с клиентами в рекламной фирме (ИП); 7 месяцев - киномеханик в кинокомпании "Монитор"; с июня 2005 года - специалист по взаимодействию с общественными организциями отдела краевой администрации.

Лидер молодежной общественной организации с 2000 года (организация краевых и межрегиональных культурно-массовых мероприятий; создание региональной базы данных).

Опыт удаленной работы: написание дипломных работ, статей в специализированных журналах, кино-рецензий.

Интересы: кино, авторская песня, отечественная литература.