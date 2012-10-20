Выполняю контрольные, курсовые работы по химии и смежным дисциплинам.

Выполняю контрольные, курсовые, дипломные на заказ – оригинальность от 75% – опыт данной деятельности 8 лет.

Также занимаюсь подбором и анализом информации из открытых источников уже 7 лет.

мои основные отзывы здесь https://www.free-lance.ru/users/Tanzella/opinions/?from=users#op_head