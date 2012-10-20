Татьяна Комарова chertovka18chertovka18
45 летРоссия/Железногорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Выполняю контрольные, курсовые работы по химии и смежным дисциплинам.
Выполняю контрольные, курсовые, дипломные на заказ – оригинальность от 75% – опыт данной деятельности 8 лет.
Также занимаюсь подбором и анализом информации из открытых источников уже 7 лет.
мои основные отзывы здесь https://www.free-lance.ru/users/Tanzella/opinions/?from=users#op_head
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Портфолио
- Органическая химия713 просмотров